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"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Выборгского района Ленинградской области

Россети Ленэнерго повысили надежность электроснабжения жителей Выборгского района Ленинградской области

5 августа 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Ленэнерго» завершила ремонт воздушной линии электропередачи 35 кВ «Мичуринская-2» в Выборгском районе Ленинградской области. Мероприятия обеспечат качественное электроснабжение 1,3 тыс. жителей в п. Житково и п. Вещево Гончаровского сельского поселения, а также социально значимых объектов на территории населенных пунктов: учебных заведений, котельных, водозаборов и насосной станции.

Энергетики смонтировали 1,6 км грозотроса, заменили изоляцию на 10 км линии и установили 15 опор.

«Часть линии находится в сложной местности, в болотах глубиной 6 метров, где необходимо применять нестандартные технические решения, к примеру, плавающие фундаменты для установки опор», – отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Выборгские электрические сети» Сергей Федоров.

На время ремонта были минимизированы неудобства потребителей, при отключениях использовались резервные источники питания.

Напомним, что «Россети Ленэнерго» строго соблюдают графики выполнения ремонтной программы для обеспечения надежного функционирования электросетевых объектов и подготовки к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.

 

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