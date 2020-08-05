Специалисты волгоградского филиала ПАО «Россети Юг» завершили капитальный ремонт силового трансформатора на подстанции 110 кВ «Кордовая». Ремонт основного оборудования питающего центра увеличил надежность и качество электроснабжения 24 тысяч жителей, четырех детских садов и двух школ Красноармейского района Волгограда.

Подстанция «Кордовая» снабжает электроэнергией и расположенные в этом же районе производственные цеха волгоградского филиала АО «Северсталь канаты». Это один из крупнейших российских производителей проволоки и стальных канатов для нефте- и газодобычи, металлургии и электроэнергетики, горнодобывающей промышленности.

В ходе работ энергетики компании произвели ревизию активной части силового трансформатора и переключающих устройств, отремонтировали систему охлаждения и систему регенерации масла, а также заменили все реагенты и резиновые уплотнители, предотвращающие течь масла и поддерживающие его в нормальном эксплуатационном состоянии.