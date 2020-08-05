"Ростелеком" проложит линию связи до Гонконга и Японии

"Ростелеком" планирует проложить высокоскоростную линию связи от западных до восточных границ России и далее в Гонконг и Японию за 40 млрд рублей. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Видим дополнительные возможности в работе на международных рынках. Растет объем трафика в мире, объем информации, и Россия может предоставить самый простой и надежный способ передачи из Европы в Азию. В связи с этим мы начинаем большой проект прокладки современной высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока, и затем подводный кабель в Гонконг и в Японию. Проект масштабный, объем инвестиций составит приблизительно 40 млрд рублей", - сказал он.

По словам Осеевского, половину емкостей этой линии компания планирует использовать для внутрироссийских нужд, остальное - для передачи международного трафика. Это, считает президент "Ростелекома", позволит России получить несырьевую экспортную выручку.

"Интерес наших партнеров в Европе и в Азии довольно большой. Важно, что в строительной части, она пройдет практически по всей территории России, будут активно использоваться предприятия малого и среднего бизнеса, то есть строительные работы везде будут силами региональных участников реализовываться. Это, конечно, хорошая поддержка в сложных условиях", - уточнил он.

При этом, добавил Осеевский, срок окупаемости проекта составит 5 лет. "Срок окупаемости совсем приятный для слуха и для глаза. И для инвесторов потенциальных", - прокомментировал со своей стороны Путин.

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