За 7 месяцев 2020 года в зоне ответственности филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» зафиксировано 22 факта повреждения опор линий электропередачи (ЛЭП) в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Общая сумма причиненного энергетикам ущерба составила 395,87 тысяч рублей. Наибольшее число наездов на опоры было совершено в зоне ответственности Сычевского района электрических сетей (5 наездов), в Демидовском и Сафоновском РЭС (по 3 наезда).

Наезды на опоры происходят вне зависимости от погоды и времени года. Только 1 августа 2020 года произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия, в которых были повреждены опоры ЛЭП. На ул. Шевченко в г. Смоленске спецтехникой строительной организации была задета и сломана опора уличного освещения, принадлежащая администрации города. Вечером в результате ДТП на ул. Кирова в г. Смоленске также была повреждена опора. Таких случаев за 7 месяцев 2020 год зафиксировано 23, при этом ущерб составил 295 тыс. руб.

Учитывая, что причиной данных случаев чаще всего является элементарная беспечность и небрежность водителей, Смоленскэнерго в очередной раз призывает автолюбителей быть более внимательными на дорогах и помнить об ответственности за повреждение объектов электросетевого комплекса региона. Стоит помнить, что совершая наезд на опору линий электропередачи и повреждая провода водитель подвергает свою жизнь и жизнь попутчиков смертельной опасности, поскольку линии находятся под напряжением.

Кроме того, водитель, сбивший опору ЛЭП, несет ответственность в рамках законодательства РФ за нарушение правил дорожного движения, за поврежденное энергооборудование, а также он может быть привлечен к материальной ответственности перед потребителями, у которых из-за сбоя электроснабжения вышла из строя бытовая электротехника.

«Халатность автолюбителей приводит к нарушению электроснабжения потребителей, а также к дополнительным затратам Смоленскэнерго на восстановление поврежденного оборудования. Наезды автотранспорта на опоры линии электропередачи происходят ежегодно, и специалистам филиала приходится постоянно выезжать на устранение обрывов и установку опор, поврежденных сторонними лицами», - прокомментировал первый заместитель директора – главный инженер Смоленскэнерго Виталий Мордыкин.

За повреждение электросетей нарушитель привлекается к ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ с взысканием штрафа от 1 до 2 тысяч рублей, если это физическое лицо, либо от 20 до 40 тысяч рублей, если повреждение произошло по вине юридического лица. Кроме того, нарушитель обязан возместить расходы на фактическое восстановление сбитой опоры, составляющие значительную сумму в размере до 80 тысяч рублей, а также стоимость недоотпущенной потребителям электрической энергии.