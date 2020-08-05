Согласована проектная документация нового этапа строительства улично-дорожной сети на территории административно-делового центра (АДЦ) в пос. Коммунарка, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожной сети на территории административно-делового центра в пос. Коммунарка (первый этап). 1.8 этап: «Улично-дорожная сеть участок 5-5, в том числе путепроводы 1,2» по адресу: вблизи пос. Коммунарка, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ Москвы», - говорится в сообщении.

По словам председатель Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, предусматривается строительство участка автомобильной дороги с двумя путепроводами и съездами на прилегающую территорию. Один из путепроводов, состоящий из двух пролетных строений, будет расположен на левоповоротном съезде с Калужского шоссе по направлению в область на территорию пос. Коммунарка. Второй путепровод возведут на правоповоротном съезде с территории пос. Коммунарка на Калужское шоссе в центр. Также будет построен третий путепровод тоннельного типа на пересечении съезда и выезда на Калужское шоссе с улицей местного значения. Также запланировано переустройство инженерных коммуникаций, в том числе водопровода, уличного освещения, электрических сетей и сетей связи, попадающих в зону производства работ.

Уточняется, что также будет сформирована магистральная улица районного значения на участке от Проектируемого проезда №7099 до съезда на Калужское шоссе, она будет состоять из двух проезжих частей, разделенных газоном. В рамках проекта появится правоповоротный съезд с проектируемой магистрали на шоссе и левоповоротный съезд с шоссе на новую дорогу. Помимо этого, на Калужском шоссе сформируют переходно-скоростные полосы.

В пресс-службе добавили, что в границах работ находится оборудование интеллектуальной транспортной системы, которое на период строительства перенесут на временные опоры. На период эксплуатации комплексы установят на собственные опоры. Дополнительно запланирована установка оборудования: стратегических детекторов транспорта радиолокационного типа, видеодетекторов транспорта, видеокамер высокого разрешения. Предусматривается установка дорожных знаков, дорожного ограждения, пешеходного ограждения, информационных дорожных указателей и нанесение дорожной разметки.

Добавляется, что для проведения противогололедной обработки жидким материалом дорожного полотна путепроводов запланирована установка автоматического комплекса, в составе которого будет реализован комплекс технологического оборудования насосной станции: панели с электромагнитными клапанами, разбрызгивающие форсунки, трубопроводы и кабельные трассы, контактные и бесконтактные датчики состояния дорожного покрытия, а также автоматическая дорожная метеорологическая станция, серверы со специализированным программным обеспечением и аппаратура связи.