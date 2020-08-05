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Состоялось 23-е заседание Российско-Индийской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности

Состоялось 23-е заседание Российско-Индийской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности

5 августа 2020, 17:10
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИНДИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Индия

Под сопредседательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина и заместителя Министра нефти и природного газа Республики Индия Б.Н. Редди состоялось 23-е заседание Российско-Индийской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности.

В ходе заседания стороны подвели итоги текущего состояния российско-индийского сотрудничества в области энергетики, обсудили актуальные вопросы взаимодействия в нефтегазовой, электроэнергетической отраслях, в сферах нефтепереработки и нефтехимии, возобновляемых источников энергии, а также энергоэффективности. В частности, речь шла о разработке и освоении нефтегазовых месторождений в Росси и Индии, перспективных технологиях в нефтегазовом секторе обеих стран, поставках углеводородов по Северному морскому пути.

«Российско-индийское сотрудничество в сфере энергетики традиционно носит стратегический характер. Мы настроены на дальнейшую интенсификацию энергетического диалога», – отметил Павел Сорокин.

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