В Керчи построят транспортную развязку

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство транспортной развязки в Керчи. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Керчь расположена на восточном побережье Керченского полуострова. Именно отсюда берет начало открывшийся в 2018 году Крымский мост, который соединяет полуостров с материком.

Проектом, получившим положительное заключение Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство в Керчи транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда.

Расположенный здесь старый путепровод, строительство которого началось в 1986 году и было приостановлено в 1990-м, демонтируют. В настоящее время его состояние не соответствует техническим нормам, в связи с чем принято решение о строительстве нового путепровода, который позволит исключить пересечение в одном уровне с улицей Буденного и с однопутной железной дорогой, ведущей в Керченский морской рыбный порт, а также увеличить пропускную способность дорожной сети. Протяженность путепровода составит 184,5 м, ширина – 24 м, расчетная скорость движения – 80 км/ч. Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта проектом запланирована прокладка дороги-дублера.

Строительство транспортной развязки осуществляется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщик - ГКУ Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Проектную документацию подготовило ООО «Институт дорожно-мостового проектирования».

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС