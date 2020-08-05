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В Керчи построят транспортную развязку

В Керчи построят транспортную развязку

5 августа 2020, 14:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство транспортной развязки в Керчи. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. 

Керчь расположена на восточном побережье Керченского полуострова. Именно отсюда берет начало открывшийся в 2018 году Крымский мост, который соединяет полуостров с материком. 

Проектом, получившим положительное заключение Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство в Керчи транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода по шоссе Героев Сталинграда. 

Расположенный здесь старый путепровод, строительство которого началось в 1986 году и было приостановлено в 1990-м, демонтируют. В настоящее время его состояние не соответствует техническим нормам, в связи с чем принято решение о строительстве нового путепровода, который позволит исключить пересечение в одном уровне с улицей Буденного и с однопутной железной дорогой, ведущей в Керченский морской рыбный порт, а также увеличить пропускную способность дорожной сети. Протяженность путепровода составит 184,5 м, ширина – 24 м, расчетная скорость движения – 80 км/ч. Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта проектом запланирована прокладка дороги-дублера. 

Строительство транспортной развязки осуществляется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщик - ГКУ Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Проектную документацию подготовило ООО «Институт дорожно-мостового проектирования». 

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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