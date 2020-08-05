В Ноябрьске построят школу за два с половиной миллиарда рублей

Новую школу вскоре начнут проектировать в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает RosTender.info.

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО проводит тендер по выбору подрядчика для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и строительства школы. С победителем тендера готовы заключить контракт на 2 млрд 57 млн рублей, средства поступят из бюджета субъекта РФ. Заявки на участие в тендере принимают до 26 августа, 28 августа подведут его итоги.

Школа рассчитана на 1200 учеников и 48 классов (20 классов – 1-ая ступень обучения, 28 – 2-ая и 3-я ступени). В центральном холле школы будет находиться атриум с панорамными окнами и витражами, объединяющий блоки I и II ступеней образования. Первый этаж атриума оборудуют легкой мебелью и передвижными мобильными шинами, с помощью которых можно трансформировать и зонировать пространство.

Вместо глухих стен классы от коридора будут отделять матовые или цветные пастельные перегородки из современного пластика, чтобы пространство коридоров визуально не сужалось, отмечается в техническом задании к тендеру. В блок начальной школы войдут рекреация с детским автогородком и кабинеты с возможностью трансформации.

Проектировщику предстоит предусмотреть размещение в здании бассейна размером 25 м на 11,5 м с перепадом глубин. При бассейне будут действовать зал подготовительных занятий, душевые и кабинет медсестры. Ученики также смогут заниматься в группе художественного воспитания, куда войдут универсальная студия и хореографический зал. В спортивно-оздоровительную группу включат 2 спортивных зала, лазерный тир, лыжную базу и тренажерный зал.

Согласно условиям контракта, проект новой школы должен быть готов к ноябрю 2021 года. Здание образовательного учреждения предстоит ввести в строй до конца декабря 2023 года.



