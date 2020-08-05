В Уфе загорелись провода троллейбусной линии

В Беларуси запустят спорную атомную станцию
5 августа 2020, 18:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ЗАМЫКАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Инцидент произошел сегодня около двух часов дня на улице Космонавтов, 12, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
На место были направлены пожарные подразделения и другие экстренные службы. Как выяснилось, произошло замыкание питающего кабеля троллейбусной линии. Угрозы для окружающих объектов не было.
Причиной пожара стало аварийно-токовое явление в электросети. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, работает дознаватель МЧС. Восстановление электроснабжения находится на контроле.
Фото: МЧС по Башкири
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