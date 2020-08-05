Комплексная застройка территорий вошла в концепцию по развитию строительного комплекса Волгоградской области. Ее обсудили министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор региона Андрей Бочаров, передает корреспондент ТАСС.

"Строили дальнейшую серьезную концепцию по развитию строительного комплекса на территории Волгоградской области, который основан на комплексности", - сказал Бочаров, уточнив, что речь идет в том числе о дорожном строительстве, благоустройстве, строительстве социальных объектов.

В ходе рабочей поездки Якушев и Бочаров оценили ход комплексного освоения территории под жилищную застройку, ознакомились с тем, как территории обеспечивают инженерными коммуникациями и социальными объектами, на которые направлены средства господдержки по программе стимулирования жилищного строительства.

"За счет федеральных и областных средств по ФЦП "Жилище" в "Родниковой долине" сформирован современный образовательный кластер, включающий новую школу на тысячу мест "Долина знаний" и детский сад на 245 мест "Долина детства", четыре дороги. В стадии строительства - второе дошкольное учреждение и дорога протяженностью 1,3 км. В формате частно-государственного партнерства благоустраиваются 5 га парковой зоны", - уточнили в администрации губернатора.

Отмечается, что в ЖК "Санаторный" по программе "Стимул" для молодых семей построен детский сад на 240 мест, ведется возведение школы на 800 мест, а также разрабатывается проект аквапарка.

"Я вижу перспективу, вижу, что эти площадки имеют возможность для дальнейшего развития в комплексе, когда и региональные возможности, и федеральные возможности дают нам возможность дальше продолжать комплексное освоение в Волгограде и в других муниципальных образованиях Волгоградской области", - отметил Якушев.

В администрации добавили, что в новых микрорайонах приобретено 126 квартир для детей-сирот и 130 квартир предусмотрены для переселения из непригодного жилого фонда.