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Физический пуск первого блока Белорусской АЭС запланирован на 7 августа

Физический пуск первого блока Белорусской АЭС запланирован на 7 августа

6 августа 2020, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: БЕЛОРУССКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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Начало загрузки ядерного топлива в реактор первого блока Белорусской АЭС (физический пуск) запланировано на пятницу, 7 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с графиком работ на станции.

Ранее пресс-секретарь Минэнерго Белоруссии Ольга Козлович сообщила, что блок готов к физпуску - подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал станции прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива.

В середине июля глава госкорпорации "Росатом" (реализует проект строительства первой атомной станции в Белоруссии) Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли сообщил, что госкорпорация рассчитывает начать физической пуск первого блока станции в первых числах августа.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока ранее планировался на июль 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура Росатома). Ядерное топливо на БелАЭС для первого энергоблока было завезено в мае текущего года.

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Компания: ТАСС

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