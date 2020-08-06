Морскую ветроэнергетику возьмутся развивать в Астрахани

Астраханская область может стать первым регионом в стране, где будут развивать морскую ветроэнергетику, сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.



Сегодня средний показатель себестоимости выработки морских проектов по миру составил $78 на МВт.ч.: десять лет назад он превышал $200 на выработку МВт.ч. В пользу этой энергетики работают снижение стоимости технологий (-67% с 2012 г.) и производительность современных гигантских турбин.



В первом полугодии этого года в мире одобрены инвестиции в 28 новых морских объектов. В АРВЭ убеждены, что Россия «обладает значительным потенциалом и вполне может принять участие в развитии такой ветрогенерации».

«Мы бы сделали ставку на Астраханскую область – активная инвестиционная политика руководства региона уже позволила привлечь большой объем инвестпроектов по программе поддержки ВИЭ – к 2024 году здесь будет построено 680 МВт ветровых и солнечных парков (377 МВт ВЭС и 303 МВт СЭС). Однако для развития данного потенциала необходимы механизмы господдержки, учитывающие особенности офшорных проектов», – заявили в Ассоциации.

В отечественных экономических зонах южных морей, например, Каспия, омывающего наш регион, эксперты видят высокий потенциал для такого типа ветропарков. но есть и препятствия для их возведения. «Здесь потребление востребовано, но есть вопросы с сетевой инфраструктурой», – отмечают в АРВЭ.