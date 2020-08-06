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На Золотаревском месторождении введут новые объекты для добычи и транспорта нефти

На Золотаревском месторождении введут новые объекты для добычи и транспорта нефти

6 августа 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Самарский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап обустройства Золотаревского нефтяного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Золотаревское месторождение расположено на территории Омутнинского района Кировской области и Глазовского района Удмуртской Республики. Его запасы превышают 20 миллионов тонн нефти. Работы по изучению месторождения были начаты в 1960-е годы, первая нефть получена в 1995 году. В настоящее время разработку перспективных участков Золотаревского месторождения ведет АО «Белкамнефть», которая осуществляет добычу на 58 месторождениях в Удмуртской Республике, Республике Башкортостан и Кировской области. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Самарского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап обустройства новой промысловой площадки Золотаревского месторождения, в том числе обустройство куста скважин № 1, одиночной добывающей скважины, а также строительство пункта налива нефти и линейной инфраструктуры. 

Площадка куста скважин № 1 расположена в центральной части месторождения. Добыча будет вестись с Каширского и Верейского горизонтов, содержащих запасы нефти с высоким содержанием серы, смол и парафинов. В ходе работ на кусте скважин обустроят приустьевые площадки четырех эксплуатационных и одной нагнетательной скважины, площадки под размещение станков-качалок, ремонтных агрегатов, передвижных мостков, автоматизированных групповых замерных установок и иного оборудования, необходимого для эксплуатации и обслуживания скважин. 

Кроме того, на первом этапе построят нефтегазосборный трубопровод от куста № 1 до проектируемого пункта налива нефти и выкидной трубопровод от одиночной скважины до пункта налива нефти. Для электроснабжения сооружаемых площадок проведут ответвления воздушных линий электропередачи ВЛЗ-10 кВ. 

Ко всем объектам обустройства куста скважин № 1 и одиночной добывающей скважины Золотаревского месторождения проложат автомобильные подъезды и разворотные площадки.
Проектировщик – ООО «Средневолжская землеустроительная компания» (ООО «СВЗК»). 

Фото: ТАСС

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