Специалисты Восточного производственного отделения филиала «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ «Колпакская – Новониколаевская» на востоке региона. Сотрудники службы высоковольтных линий отремонтировали 68 опор, заменили 94 изолятора. В августе энергетикам предстоит заменить 8 опор.

Линия электропередачи «Колпакская – Новониколаевская» проходит по Гайскому городскому округу. Она обеспечивает электроснабжение административных зданий, больниц, детских садов, предприятий, объектов нефтяной и газовой промышленности, объектов связи в Гае, а также 6 сельских населенных пунктов, в которых проживает 2500 человек. Капитальный ремонт ЛЭП повысит надежность электроснабжения потребителей.

Работы на этом участке линии проводятся по программе подготовки электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г. Программа Восточного производственного отделения включает капитальные ремонты более 1700 километров линий электропередачи напряжением 0,4 – 110 кВ. Сотрудники предприятия выполнят комплексный ремонт 42 подстанций напряжением 35-110 кВ, а также 781 трансформаторного и распределительного пункта. Проведут расчистку охранных зон ЛЭП от поросли общей площадью более 63 га.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки весь ремонтный персонал обеспечен необходимыми средствами защиты и гигиены, ведется постоянный контроль состояния здоровья работников.