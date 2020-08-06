Новый выключатель с интегрированным электронно-оптическим трансформатором, разработанный резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" - компанией "Профотек", в тестовом режиме установят на объекте "Федеральной сетевой компании" (ФСК ЕЭС) в начале 2021 года. Устройство позволит с максимальной точностью определять место повреждения линий электропередачи и отключать систему в случаях аварийных ситуаций, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Разработка значительно повысит надежность электроснабжения потребителей и поможет предотвратить серьезные аварии на сетях. Новое устройство не имеет аналогов в России, оно позволит отечественным энергетическим компаниям внедрять на свои объекты новые цифровые решения по конкурентоспособным ценам", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что компания "Профотек" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва" с марта 2018 года, и за это время предприятие создало 55 рабочих мест и вложило в развитие производства почти 200 млн рублей.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, продукция компании востребована не только на отечественном рынке, но и за рубежом.