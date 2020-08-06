«Ростелеком» через свою дочернюю компанию АО «Нетрис» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% долей ООО «Фастек» — поставщика программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ).

Ключевые активы компании — проприетарное программное обеспечение в области создания единых информационно-аналитических систем ЖКХ, автоматизированных систем управления фондом капитального ремонта, государственной жилищной инспекции, сбора данных для управления энергоснабжением. «Ростелеком» пользуется продуктами «Фастек» в рамках реализации комплексных проектов в сфере ЖКХ в Московской области.