Входящее в Группу РусГидро АО «Южные электрические сети Камчатки» построит в поселке Усть-Камчатск (Камчатский край) новую ветроэнергетическую установку. Она увеличит мощности уже эксплуатируемой ветроэлектростанции и обеспечит дополнительную экономию около 110 тонн дизельного топлива в год. Ввод ветроустановки в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Мощность ветроустановки составит 300 кВт. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltec и будет доставлено на Камчатку в августе 2020 года. Новая ветроустановка создана с учетом опыта эксплуатации ветроэлектростанций в Усть-Камчатске и Тикси, она способна эффективно работать в сложных природных условиях региона, таких как штормовой ветер, высокая сейсмичность и вулканическая активность.

Эксплуатируемая в настоящее время в изолированном от Центрального энергоузла Камчатского края поселке Усть-Камчатск ветроэлектростанция имеет мощность 1175 кВт и состоит из четырех ветроэнергетических установок, три из которых произведены Komaihaltec. Ветроэлектростанция успешно эксплуатируется с 2013 года, ее работа позволяет экономить около 550 тонн дорогостоящего дизельного топлива в год.

Развитие локальной энергетики на Дальнем Востоке с использованием технологий ВИЭ является одним из приоритетов РусГидро и ведется в рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. К настоящему времени на территории ДФО дочерними компаниями РусГидро введены в эксплуатацию 22 солнечные электростанции и 5 ветроэлектростанций, включая такие энергообъекты, как крупнейшая в мире за полярным кругом Батагайская СЭС, первая в России гибридная гидро-солнечная энергоустановка на Нижне-Бурейской ГЭС, а также не имеющая аналогов в нашей стране ветроэлектростанция в арктическом поселке Тикси. В 2020 году были заключены первые энергосервисные договоры, предусматривающие строительство в шести удаленных населенных пунктах в Якутии современных энергетических комплексов с солнечными электростанциями и накопителями энергии.