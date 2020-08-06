Ученые Брянского государственного технического университета научились выращивать металлические изделия методом электро-дуговой сварки и первыми в мире добились увеличения их прочности в 2,5 раза. Об этом ТАСС заявил проректор вуза по перспективному развитию Андрей Киричек.

"Когда мы применили упрочнение выращиваемых изделий, нам удалось добиться повышения прочности изделия в 2-2,5 раза по сравнению с прокатом из того же самого материала. Таких результатов по прочности выращенных изделий в мире пока никому не удалось достичь, мы можем говорить о том, что мы первые. Прорыв также в том, что впервые в России создана новая технология производства аддитивных деталей из проволоки", - сказал Киричек.

По его словам, появление способа выращивания металлических изделий методом электро-дуговой сварки делает аддитивные технологии по экономической эффективности сопоставимыми с традиционными технологиями, расширяет спектр применения этих технологий в общем машиностроении, автомобилестроении и ракетостроении.

"Используется оборудование для сварки, уже изготавливаемое массовым тиражом, и оно поэтому стоит дешево, многие компоненты сразу становятся дешевыми, не надо затрачивать много средств на то, чтобы собрать систему", - пояснил ученый.

Технология разработана Брянским государственным техническим университетом и Фондом перспективных исследований (ФПИ). В ее основе лежит разработанный в 1990-х годах метод волнового деформационного упрочнения. В результате наложения проходящих и отраженных волн в монолитном металлическом материале формируется уникальная многослойная структура, обеспечивающая высокую вязкость и высокую прочность материала.

В рамках проекта с ФПИ учеными создана опытная установка для выращивания деталей, которая позволяет создавать сложнопрофильные изделия, в том числе биметаллические. Интерес к инновационной разработке проявляют госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом", ведущие предприятия авиастроительной отрасли, рассказали в ФПИ.