Утвержден национальный стандарт для дорог Заполярья

Приказом Росстандарта № 468-ст утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58948-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные зимние и ледовые переправы. Технические правила устройства и содержания».

Новый стандарт устанавливает технические правила устройства зимних автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ в климатических условиях северных территорий и Заполярья Российской Федерации с устойчивыми низкими температурами и их эксплуатации в зимний период в течение 5-6 месяцев в году. Стоит отметить, что он разработан в обеспечение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и с учетом Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года.

Как ранее заявлял заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных в рамках международного форума «Арктика – территория диалога»:

Мы должны трансформировать существующие требования под суровые условия Арктики и Антарктики. Это откроет эру технологической кооперации там, где до этого не существовало понятных правил игры. В том числе это закрепит позиции России в конкурентной борьбе за регион

Развитие автомобильных дорог в районах Крайнего Севера является одной из приоритетных задач развития Российской Федерации. Ледовыми и снежными дорогами пользуются в северных районах, в особенности, где отсутствует другая дорожная сеть. Движение по так называемым «зимникам» обычно открывается в начале декабря и закрывается в середине апреля. Поэтому разработка и внедрение «арктических» стандартов является одной из приоритетных задач развития национальной стандартизации в России.

По словам заместителя руководителя Росстандарта Антона Шалаева, появление «арктических стандартов» значительно ускорит внедрение перспективных технологий в арктической зоне.

Не имеющий мировых аналогов ГОСТ Р 58948-2020 стал ещё одним подобным «арктическим стандартом», вместе с утверждёнными Росстандартом в 2018 году 15 стандартами серии «Нефтяная и газовая промышленность. Арктические операции

— добавил Антон Шалаев.

Справочно: ГОСТ Р 58948-2020 разработан подведомственным Министерству транспорта Российской Федерации ФАУ «РОСДОРНИИ» в рамках технического комитета по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство» и вводится в действие с 1 ноября 2020 года.