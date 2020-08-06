Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: «Жилая застройка в составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО, паркингом и многофункциональным комплексом по адресу г.Москва, Варшавское шоссе (участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14019), 1 этап Многоквартирные дома No 1, 2, 3, 9, 10, 11. 1 очередь» по адресу: Варшавское шоссе, участок с кадастровым номером 77:05:0008007:14019, район Чертаново Южное, Южный административный округ города Москвы.

Согласован проект строительства жилого комплекса, состоящего из шести односекционных многоквартирных домов в районе Чертаново Южное. О составе работ сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Комплекс предусматривается с подземным этажом и нежилыми помещениями на первом этаже. Также в рамках проекта запланирована установка шумозащитного экрана, устройство открытых плоскостных парковок, проездов и тротуаров с возможностью проезда пожарной техники. Помимо этого, на территории будут созданы пешеходные зоны, игровые площадки для детей, зоны для занятий спортом и отдыха. В ходе благоустройства прилегающей территории предусматривается комплексное озеленение, общей площадью более 6,7 тысяч квадратных метров: разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, а также устройство наружного освещения и установка малых архитектурных форм», – рассказал председатель ведомства.

Проектом предусмотрена полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений общего пользования в соответствии с функциональным назначением и технологическими требованиями.

