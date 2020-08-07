Распределительный электросетевой комплекс Черноморского побережья продолжает активно развиваться. На побережье г. Анапы динамичными темпами ведется строительство социально значимых объектов, благоустраивается курортная зона, развивается жилищно-коммунальный комплекс, что требует модернизации существующего оборудования и введения дополнительных энергетических мощностей. Задачей филиала АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть» в этих условиях является присоединение новых объектов жилищного строительства и курортного бизнеса к электрическим сетям компании, а также обеспечение высокого уровня надежности существующей социальной инфраструктуры.

В рамках выполнения договора об осуществлении технологического присоединения филиалом «Анапаэлектросеть» выполнено строительство трансформаторной подстанции БКТП-490 с мощностью трансформатора 160 кВА, для обеспечения надежного электроснабжения районов с плотной застройкой в районе улицы Верхняя дорога и Пионерского проспекта города-курорта Анапы. На данной территории наблюдается рост строительства малоэтажного жилья и частных мини-гостиниц. Ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции позволит присоединить новые объекты потребителей электроэнергии, а также улучшить качество электроснабжения существующих потребителей по улице Верхняя дорога.

Выполнено строительство и ввод в работу трансформаторной подстанции БКТП-448 с мощностью трансформатора 630 кВА, предназначенной для обеспечения технологического присоединения объектов граждан в районе улиц Гулаева, Ростовская и Пограничная. Данный район входит в курортную зону города Анапа и интенсивно застраивается жилыми домами и мини-гостиницами. Кроме того, выполнено строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от БКТП-448 с самонесущим изолированным проводом для присоединения объектов на земельных участках ул. Ростовская и тупик Анапский.

Выполнено строительство подстанции БКТП с мощностью трансформатора 250 кВА для обеспечения электроэнергией новых потребителей с максимальной присоединенной мощностью объектов от 15 кВт и выше в районе улиц Видная, Генеральская и Василия Маргелова. В данной местности наблюдается активное строительство жилых объектов и инфраструктуры, а также мини-гостиниц и отелей.

Для улучшения качества и надежности электроснабжения бытовых потребителей, а также для присоединения объектов заявителей по улице Утёсова построена и введена в эксплуатацию воздушная линия электропередачи с самонесущим изолированным проводом (СИП) 0,4 кВ от БКТП-367. Применение СИП, повсеместно внедряется специалистами АО «НЭСК-электросети» при строительстве и реконструкции воздушных линий электропередачи ввиду ряда преимуществ: существенно снижает риск электротравматизма, устойчив к коррозии, гололедообразованию и механическим повреждениям, его низкая аэродинамичность исключает нахлесты проводов во время ветровых нагрузок, кроме того его конструктивная особенность снижает вероятность незаконного подключения к линии электропередачи.

Кроме того, энергетики предприятия построили и ввели в эксплуатацию кабельные линии электропередачи 6 кВ и 10 кВ для подключения к электрическим сетям компании потребительской подстанции 2 БКТП в районе Пионерского проспекта 88. Выполнено строительство кабельной линии электропередачи 6 кВ к проектируемой БКТП, для улучшения электроснабжения спортивного комплекса ДЮСШ «Виктория», расположенного в центральной части города.

Реконструкция и строительство энергообъектов ведутся с применением самых надежных и современных методов и технологий. Усилия энергетиков направлены на создание достаточных мощностей для курортной зоны, жилых и социальных объектов, а также на обеспечение высокой надежности электросетевого комплекса города-курорта Анапы.