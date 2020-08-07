 
Инновации (разработки)

Инновационные провода российского производства из алюминиевого сплава будут установлены на объекте ПАО МОЭСК

Инновационные провода российского производства из алюминиевого сплава будут установлены на объекте ПАО МОЭСК

7 августа 2020, 16:45
Рубрика: Инновации
Метки: ЭНЕРГОСЕРВИС
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
205

Инновационные алюминиевые провода, разработанные компанией «Энергосервис», появятся в августе на объекте ПАО МОЭСК на участке в районе Колычево города Коломны Московской области. Новая продукция придет на смену импортным аналогам.

Новейший провод АНВП (Алюминиевый Нетермообработанный ВысокоПрочный) был разработан специалистами ООО «Энергосервис» – одной из ведущих отечественных компаний в области инноваций на рынке тросов, канатов и неизолированных проводов. В производстве был использован алюминиевый сплав 6101-т4 компании РУСАЛ.

Эффективность провода АНВП была доказана на опытных участках ПАО Россети еще в 2015 году. Оптимальное сочетание параметров механической прочности и электрического сопротивления сплава с одной стороны и конструкции и технологии «Энергосервис» с другой – дало возможность обойтись без стального сердечника и за счет этого обеспечить компактность и лучшую проводимость провода.

«Созданный нами алюминиевый провод позволяет при реконструкции воздушных линий электропередач на старых опорах снизить ветровую, гололедную и вибрационную нагрузку на все элементы ВЛ при большей пропускной способности и сокращении потерь энергии. Благодаря этим качествам нового провода обеспечивается больший ресурс существующих опор и снижается стоимость реконструкции и эксплуатации», – говорит генеральный директор ООО «Энергосервис» Виктор Фокин.

Уникальность конструкции провода и технологии его производства подтверждены целым рядом патентов, выданных в России и Германии. Изделие уже эффективно эксплуатируется на воздушных линиях электропередач (ВЛ), в качестве грозотроса и несущих тросов контактной сети железных дорог. Используемые конструкции демонстрируют массу преимуществ: значительное повышение механической прочности, вибрационной устойчивости, эксплуатационной вытяжки, самопогашение колебаний и др.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Алюминиевая Ассоциация

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Серийное производство установок лазерного выращивания деталей кораблей начали в Петербурге
Разработку резидента ОЭЗ Москвы протестируют на объекте
В России применят дроны для инспекции солнечных электростанций
Инновационный LAN кабель от компании LS Cable & System

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+