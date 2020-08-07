К электросетям присоединят новые объекты

В Полевском энергетики обеспечат резервным источником электроснабжения социально значимый объект - вышку цифрового телевидения. В рамках договора технологического присоединения специалисты территориального подразделения установят новую трансформаторную подстанцию и построят 600 метров воздушной линии электропередачи.

- Вышка была запитана по 3 категории электроснабжения потребителей, это значит, что у нее имелся один источник электроснабжения. При возникновении технологического нарушения, аварийно-восстановительные работы могут занять по времени как один час, так и затянуться до 24 часов. Соответственно, на это время жители Полевского района оставались без телевидения. Сейчас мы переводим вышку на 2 категорию – здесь уже предусмотрено питание от двух независимых источников, - рассказал начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин