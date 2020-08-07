 
Инвестиции (проекты)

На востоке Москвы построят торговый центр с порталами-арками

На востоке Москвы построят торговый центр с порталами-арками

7 августа 2020, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
235

На востоке Москвы в районе Новогиреево построят торговый центр с порталами геометричной формы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Двухэтажный объект общей площадью 3500 «квадратов» возведут по адресу: Свободный проспект, 33. Входные группы торгового комплекса будут украшать арки-«порталы» сложной формы.

Как рассказал главный архитектор Моск​вы Сергей Кузнецов, для каждого из 20 помещений предусмотрен отдельный вход. Верхний этаж будет застеклен, декоративные ламели и арки облицуют панелями медного оттенка.

В пресс-службе добавили, что на прилегающем участке создадут парковку на 18 машино-мест. Заказчиком объекта выступает компания «Рея», проектировщиком - «ВСП Глобал».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: stroygaz.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На Калининградском морском канале укрепят Северную дамбу
На трассе Абакан - Саяногорск сделают освещение и остановочные павильоны
ТОСЭР: в Рузаевке начали строить новый завод по производству композитных материалов
Валерий Леонов: инвестор построит шесть жилых корпусов в районе Чертаново Южное
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+