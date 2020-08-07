На востоке Москвы построят торговый центр с порталами-арками

На востоке Москвы в районе Новогиреево построят торговый центр с порталами геометричной формы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Двухэтажный объект общей площадью 3500 «квадратов» возведут по адресу: Свободный проспект, 33. Входные группы торгового комплекса будут украшать арки-«порталы» сложной формы.

Как рассказал главный архитектор Моск​вы Сергей Кузнецов, для каждого из 20 помещений предусмотрен отдельный вход. Верхний этаж будет застеклен, декоративные ламели и арки облицуют панелями медного оттенка.

В пресс-службе добавили, что на прилегающем участке создадут парковку на 18 машино-мест. Заказчиком объекта выступает компания «Рея», проектировщиком - «ВСП Глобал».