Минкомсвязь разработала проект федерального закона, направленный на реализацию мероприятия «Установлен унифицированный, недискриминационный порядок доступа к объектам государственной и муниципальной собственности для целей размещения линий связи и средств связи как на внешних поверхностях, так и внутри соответствующих объектов» (федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»); документ опубликован для общественного обсуждения во вторник.

Законопроект дополняет статью 6 «Организация деятельности, связанной с размещением сооружений связи и средств связи» федерального закона «О связи» пунктом о том, что органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и подведомственные им государственные, муниципальные учреждения, предприятия, за которыми находящиеся в государственной или муниципальной собственности объекты (здания, строения, сооружения и иные объекты) закреплены на правах хозяйственного ведения или оперативного управления, должны размещать на таких объектах сооружения связи, средства связи и кабели связи.

Порядок размещения определяется правительством РФ, высшим органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления.

Как говорится в пояснительной записке, концепцией создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации, утвержденной приказом Минкомсвязи от 27.12.2019 № 923, предполагается многократное увеличение числа базовых станций при развёртывании сетей нового поколения.

Задействованных в настоящее время объектов инфраструктуры объективно будет недостаточно, и операторы связи будут искать новые площадки. Для этого им нужно разрешить использование зданий, строений и сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Однако в настоящее время отсутствует унифицированный порядок взаимодействия между операторами связи и органами власти. Лишь в некоторых субъектах РФ и органах местного самоуправления приняты нормативно-правовые акты, определяющие порядок доступа операторов связи к объектам недвижимости. Всё это влияет на сроки рассмотрения обращений операторов связи, согласования и заключения (продления) договоров (и делает процедуру заключения договоров непрозрачной), что негативно сказывается на развитии сетей связи.

Дополнительно Минкомсвязь указывает на недополучение из-за этого бюджетами всех уровней арендной платы за размещение объектов связи.

Принятие законопроекта позволит конкретизировать полномочия по формированию неналоговых доходов от аренды имущества органами власти, что поможет повышению эффективности, собираемости и прозрачности таких доходов; и будет способствовать увеличению зоны покрытия, улучшению качества связи и сокращению цифрового неравенства в регионах.

Обсуждение документа продлится до 24 августа.