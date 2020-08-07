Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех реализует партнерский проект по разработке новых кварцевых оптических волокон для бортовых и промышленных сетей передачи данных на гигабитных скоростях. Волокно, устойчивое к вибрациям и загрязнениям, сможет заменить традиционные кабели в коммуникационных сетях воздушного, морского и железнодорожного транспорта. Разработка также будет способствовать созданию промышленных сетей связи нового поколения.

Кварцевое оптоволокно отличается увеличенным диаметром сердцевины – 100 мкм против 50-62,5 мкм у аналогов. Благодаря такому диаметру кабель обеспечивает высокую надежность сети передачи данных и подходит для кабельных систем, эксплуатируемых в агрессивных условиях. Разработка гарантированно поддерживает скорость передачи данных в типовых трансиверах на уровне 10 Гбит/с и позволяет переходить на новую скорость – например, с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с, без дополнительной адаптации инфраструктуры.

«Характеристики продукта позволяют создавать на его основе сети связи нового поколения. Так, на промышленном производстве оптоволокно может обеспечивать работу систем «Интернета вещей» (IoT), «Тактильного Интернета» и дополненной реальности (AR). Опытные образцы изделия успешно прошли серию тестов, впереди еще один этап испытаний и создание демонстрационного стенда», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Разработка также будет применяться в составе бортовых кабельных систем передачи данных различного назначения. Речь идет об оборудовании, выполняющем трансфер информации с навигационных приборов, систем телеметрии, телемеханики, диспетчеризации, служебного трафика. Новое волокно смогут использовать при оснащении путей передачи данных в воздушных судах, космических аппаратах, железнодорожных локомотивах, пассажирских и грузовых составах, метро.

Внедрять новый продукт также планируется на водных платформах – в составе морских и речных судов, включая грузовые корабли и промышленные базы, пассажирские лайнеры, научно-исследовательские и нефтегазодобывающие суда, ледоколы.

«Оптические волокна являются оптимальным решением при построении бортовых и промышленных сетей передачи данных разного назначения. Они превосходят беспроводной доступ и медножильные кабели по целому ряду характеристик. В числе преимуществ - малый вес, удобный монтаж, невосприимчивость к электромагнитным помехам, а также искробезопасность и существенно увеличенная полоса пропускания. Если говорить о 5G, где задержка передачи данных должна быть сверхнизкой, вплоть до наносекунд, то наш продукт решит проблему частотно-временного обеспечения, существующую в сетях предыдущего поколения», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

Стартап реализуется одним из резидентов инновационного центра «Сколково» – компанией «ОптоФайбер Лаб». Поддержку проекту оказывает Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова, входящий в состав «Швабе». Предприятие отвечает за научно-техническую часть проекта, участвует в испытаниях, изготавливает и поставляет комплектующие и опытные образцы новой продукции. Партнерами также выступают Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара) и компания «Канон» (Уфа).