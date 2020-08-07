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Варгашинский район Курганской области стал площадкой для важного энергопроекта

Варгашинский район Курганской области стал площадкой для важного энергопроекта

7 августа 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СУЭНКО
Отрасль: Электроэнергетика 

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СУЭНКО продолжает реализацию энергопроекта «Железнодорожный транзит» - реконструкцию воздушных линий напряжением 110 киловольт, питающих железнодорожные и нефтеперекачивающие объекты Зауралья. В этом году фронт работ развернулся в Варгашинском районе.

На сегодня здесь установлено 25 опор. Современные конструкции прослужат Зауралью минимум 50 лет. Они существенно прочнее, установлены на свайных фундаментах глубиной 12 метров, благодаря чему более устойчивы к ветровым нагрузкам. Высота опор - 35 метров, они на 7 метров выше своих предшественниц. Это обеспечит безопасное прохождение крупногабаритной сельскохозяйственной техники. Вес одной опоры – более 4 тонн.

Напомним, «Железнодорожный транзит» - это комплекс мероприятий по реконструкции воздушных линий 110 кВ, которые повысят надежность электроснабжения железнодорожных и нефтепроводных объектов, а также населения. Это одно из важнейших мероприятий инвестиционной программы, реализуемых СУЭНКО в Курганской области.

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