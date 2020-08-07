СУЭНКО продолжает реализацию энергопроекта «Железнодорожный транзит» - реконструкцию воздушных линий напряжением 110 киловольт, питающих железнодорожные и нефтеперекачивающие объекты Зауралья. В этом году фронт работ развернулся в Варгашинском районе.



На сегодня здесь установлено 25 опор. Современные конструкции прослужат Зауралью минимум 50 лет. Они существенно прочнее, установлены на свайных фундаментах глубиной 12 метров, благодаря чему более устойчивы к ветровым нагрузкам. Высота опор - 35 метров, они на 7 метров выше своих предшественниц. Это обеспечит безопасное прохождение крупногабаритной сельскохозяйственной техники. Вес одной опоры – более 4 тонн.



Напомним, «Железнодорожный транзит» - это комплекс мероприятий по реконструкции воздушных линий 110 кВ, которые повысят надежность электроснабжения железнодорожных и нефтепроводных объектов, а также населения. Это одно из важнейших мероприятий инвестиционной программы, реализуемых СУЭНКО в Курганской области.