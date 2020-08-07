Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных совершил рабочую поездку в Краснодарский край. В регионе он совместно с губернатором края Вениамином Кондратьевым посетил завод по производству алюминиевого профиля «Системный алюминий» и предприятие по производству лифтов и лифтового оборудования «Кахман». Также Алексей Беспрозванных совместно с Вениамином Кондратьевым выступил на заседании Совета по развитию промышленности Краснодарского края, где были подведены пятилетние итоги программы развития промышленности региона.

В ходе заседания были обсуждены наиболее важные задачи, стоящие перед промышленностью края сегодня. Также была дана оценка уровня развития промышленности региона сейчас и ее работы в период пандемии. Алексей Беспрозванных позитивно отозвался о результатах деятельности команды губернатора края и в частности, ее промышленного блока во главе с руководителем департамента промышленной политики края Иваном Куликовым. За период пандемии удалось в рекордно короткие сроки перепрофилировать ряд производств, нарастить объём выпуска необходимых СИЗ и даже сконструировать собственную автоматизированную линию по производству одноразовых масок.

За последние пять лет промышленность стала ведущей в структуре экономики региона. Два года назад возобновил свою работу легендарный завод им. Седина, который уже экспортирует станки в рамках нацпроекта “Международная кооперация и экспорт». Край заключил первый в России специнвест контракт с компанией «КЛААС». С 2016 года объемы отгрузки промпредприятий края увеличены с 248 до 300 млрд рублей. В полтора раза выросли налоговые отчисления в бюджет – с 7,5 до 11,5 млрд рублей. За счет реализации проектов в крае создано более 8 тысяч рабочих мест.

Алексей Беспрозванных отметил также расширение экспорта в крае. По его словам, созданные институты поддержки и инфраструктура региона позволяет наращивать инвестиции в отрасль.

Краснодарский край является одним из крупнейших промышленных центров России, занимая лидирующие позиции не только в Южном федеральном округе, но и во всей стране. В 2019 году уверенно рос объем несырьевого неэнергетического экспорта – на 11%. Несмотря на кризисные явления в экономике, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, Краснодарский край и в 2020 году сохранил положительную динамику. О доверии бизнеса краю и благоприятных условиях для развития промышленности говорит также строительство первого в России индустриального парка Wildberriesименно на территории кубанского региона. Не так давно министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров совместно с губернатором края заложили символическую сваю как символ начала создания индустриального парка

- отметил замглавы Минпромторга России.

На предприятии «Кахман», производящем лифты и лифтовое оборудование, уже сегодня локализация выпускаемой продукции больше 50%, а в ближайшие три года она поднимется до 95%. Это единственное подобное производство в Южном федеральном округе. В этом году предприятие получило льготный заём ФРП по программе «Бизнес-оборот» в размере 11,4 млн рублей. Государство заинтересовано в развитии лифтовой отрасли в стране.

Мы стремимся создать комфортные условия для инвесторов, чтобы появлялись подобные предприятия, имели возможность расширяться и модернизировать производство. Для этого мы строим промпарки, увеличиваем вес Фонда развития промышленности. Нам удалось сохранить уровень развития отрасли, невзирая на пандемию. И сейчас важно сосредоточиться на двух важных составляющих – сбыт продукции и господдержка

– сказал Вениамин Кондратьев.

Во время визита на завод «Системный алюминий», где производят алюминиевые профили, фурнитуру и комплектующие для профильных систем, замглавы Минпромторга России и губернатор края оценили производство. В 2019 году предприятие было признано победителем конкурса «Сделано на Кубани». В текущем году здесь отгрузили продукцию на общую сумму 482 миллиона рублей.