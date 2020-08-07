"Корпорация развития Республики Мордовия" планирует покупку контрольного пакета акций ПАО "Электровыпрямитель" (Саранск), специализирующегося на разработке и производстве полупроводниковых приборов силовой электроники.

Как сообщается на сайте ФАС России, антимонопольная служба удовлетворила ходатайство республиканской Корпорации развития о приобретении 50% плюс 1 голосующая акция ПАО "Электровыпрямитель".

"Корпорация развития Республики Мордовия" не ответила на запрос агентства "Интерфакс-Поволжье" о причинах покупки пакета акций частного предприятия.

Согласно списку аффилированных лиц ПАО на 30 июня 2020 года, 29,6% голосующих акций (29,9% уставного капитала) принадлежит Раисе Тутуркиной, 29,4% (31,4%) находится в доверительном управлении ООО "ИнвестСвет", 42,5% долей которого принадлежит Тутуркиной. Также в числе акционеров "Электровыпрямителя" Денис Фомичев (3,6% голосующих акций) и гендиректор предприятия Геннадий Каменцев (0,01%).

По информации мордовских СМИ, Раиса Тутуркина - родственница бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина. Тутуркина является совладельцем ряда республиканских пищевых и строительных предприятий, свидетельствует "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" принадлежит республиканскому Госкомимущества.

"Электровыпрямитель" производит полупроводниковые приборы силовой электроники, а также энергосберегающее преобразовательное оборудование. Предприятие имеет лицензии Ростехнадзора России на право конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок, а также сертификат соответствия в системе "Военный регистр", позволяющий разрабатывать и производить силовые полупроводниковые приборы для вооружения и военной техники. Экспорт продукции осуществляет более чем в 50 стран мира.

Выручка ПАО в 2019 году составила 3,8 млрд рублей, чистая прибыль - 413,5 млн рублей, в I квартале 2020 года - 881 млн рублей и 64 млн рублей соответственно.