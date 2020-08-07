ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (Москва) может получить контракт на расширение перрона и строительство магистральной рулежной дорожки аэропортового комплекса "Симферополь" (Крым), говорится в материалах сайта госзакупок. Соответствующий конкурс, объявленный месяц назад Госкомитетом конкурентной политики Крыма, объявлен несостоявшимся.

На тендер по объекту капстроительства "Развитие аэропортового комплекса "Симферополь" (III этап)" поступили три заявки: от ООО "Доринвест-Крым", ООО "ОблСтройИнвест" и "Мостотреста". Закупочная комиссия признала заявки первых двух компаний несоответствующими конкурсным условиям. В материалах уточняется, что закупка завершена, контракт планируется подписать с "Мостотрестом".

Компания запросила за свои услуги 3,075 млрд рублей (с учетом НДС 20%), что соответствует начальной стоимости договора.

Заказчиком работ, которые должны быть выполнены до конца июня 2021 года, выступает АО "Международный аэропорт "Симферополь". Источником финансирования работ являются средства заказчика, доведенные в виде субсидий и оформленные взносом в его уставной капитал.

Согласно техзаданию, предполагается, в частности, создание участка перрона на 8 мест для стоянок воздушных судов типа А321-200, прокладка линий электроснабжения, связи и управления, установка оборудования видеонаблюдения.

Для обеспечения интенсивности взлетно-посадочных операций и исключения необходимости руления воздушных судов по первой взлетно-посадочной полосе (ВПП) предусматривается строительство выводной, магистральной рулежных дорожек и рулежной дорожки скоростного схода.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м. Все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения региона в состав России. Аэропорт обслуживает сейчас рейсы только внутри РФ.

Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в 2019 году сохранился на уровне 2018 года - 5,14 млн человек.

