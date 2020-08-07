Первым потребителем электроэнергии от подстанции 220 кВ «Восток» стал Индустриальный парк «Авангард», расположенный на территории опережающего развития «Хабаровск». Подключение к энергообъекту позволило резиденту снизить тариф на электроэнергию более чем в два раза за счет присоединения к сетям ЕНЭС (единой энергосети). Электроподстанция мощностью более 52 МВт и 60 километров линий электропередачи для обеспечения резидентов ТОР построены в рамках договора на технологическое присоединение между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ПАО «ФСК ЕЭС».

ООО «Индустриальный парк «Авангард» - это первый резидент дальневосточных ТОР, который подключен напрямую от сетей ПАО «ФСК ЕЭС» по постоянной схеме. С 5 августа согласно тарифу ЕНЭС стоимость одного киловатт/часа для инвестора снижена более чем в два раза. Такой же тариф будет действовать для всех резидентов площадки «Ракитное» ТОР «Хабаровск», запитанных от подстанции 220 кВ «Восток», а также для резидентов ТОР «Надеждинская» в Приморском крае, подключенных от подстанции 220 кВ «Промпарк» мощностью 49,1 МВт, построенной по договору технологического присоединения между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ПАО «ФСК ЕЭС». В дальнейшем по сниженному тарифу планируется подключить резидентов других ТОР, где будут стоять подстанции ПАО «ФСК ЕЭС».

«Важно отметить, что возможность реализации схемы, при которой резидент ТОР оплачивает электроэнергию по тарифу ЕНЭС, потребовало большой совместной работы с ПАО «ФСК ЕЭС». Фактически создан прецедент, когда резиденты российских территорий опережающего развития не зависят от тарифов, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями. КРДВ, имея прямой договор с поставщиком, в полной мере реализует функцию управляющей компании и напрямую выставляет счета резидентам за потребленную электроэнергию, это также обеспечивает удобство расчетов и упрощает документооборот для бизнеса», - сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации объектов инфраструктуры АО «КРДВ» Максим Лихойда.

В ходе работ по подключению Индустриального парка «Авангард» к ПС 220кВ «Восток» инвестор при поддержке КРДВ выполнил работы по прокладке силовой кабельной линии протяженностью 7,5 километра от энергообъекта, смонтировал распределительные сети и построил энергопринимающие устройства. В результате проведения специалистами ПАО «ФСК ЕЭС», АО «КРДВ» и ИП «Авангард» пусконаладочных работ 5 августа 2020 года резидент получил необходимые 5 МВт электрической мощности. Общий объем потребляемой мощности «Авангарда» к 2024 году составит не менее 10 МВт.

«Работы по строительству инфраструктуры для резидентов дальневосточных территорий опережающего развития идут с учетом заявок резидентов, согласно утвержденным графикам. От новой подстанции «Восток» для резидентов ТОР «Хабаровск», помимо существующих и перспективных потребностей Индустриального парка, зарезервировано более 42 мегаватт мощности. В настоящее время продолжаются работы по строительству внутриплощадочных электрических сетей от данной подстанции до точек подключения резидентов», - добавил Максим Лихойда.

По словам исполнительного директора ООО «ИП «Авангард» Дениса Грося, в индустриальном парке работают 15 предприятий-резидентов, включая управляющую компанию. Общий объем инвестиций в реализуемые проекты составляет 2,8 млрд рублей, планируется создание 655 рабочих мест. В настоящее время предприниматели уже выполнили 2,83 млрд рублей инвестиций и создали около 300 рабочих мест. При этом 10 проектов реализованы.

«Постоянное и стабильное электроснабжение от новой подстанции, а также сниженный тариф на потребляемую электроэнергию в рамках единой национальной энергосети для ООО «Индустриальный парк «Авангард» позволят инвесторам работать в еще более динамичном режиме, открывать предприятия в намеченные сроки, начинать новые проекты, развивая экономику края», - отметил он.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока