«Россети Северный Кавказ» реализует необходимый комплекс мероприятий для подготовки электросетевого комплекса Северной Осетии к предстоящему осенне-зимнему периоду нагрузок. Работы проводятся во всех населенных пунктах республики, находящихся в зоне деятельности филиала «Севкавказэнерго».

Меры энергетиков направлены на улучшение качества и повышение надежности электроснабжения потребителей, а также на снижение потерь в сетях.

В частности, большой объем работ выполняется энергетиками Дигорских районных электрических сетей (РЭС). В городе Дигоре проводится массовая замена оголенного провода линий электропередачи и отслуживших свои сроки эксплуатации опор.

Напомним, электросетевое хозяйство Дигоры в рамках проводимой в республике консолидации сетевых активов в 2017 году было передано филиалу «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго». По оценкам специалистов, сети находились не в лучшем состоянии: на момент их передачи потери электроэнергии в сетях превышали 25 %, поступали многочисленные жалобы от населения на частые перебои электроснабжения и низкое напряжение.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, в филиале «Севкавказэнерго» был разработан комплекс специальных мероприятий, включающий в себя поэтапный ремонт линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторных подстанций (ТП).

Благодаря реализованным техническим мероприятиям, к концу 2019 года потери электроэнергии в сетях города Дигоры были снижены до 19 %. Работы продолжаются и в этом году.

Так, в рамках ремонтной кампании в целом до конца текущего года специалисты районных электрических сетей отремонтируют около 6 км ЛЭП с заменой оголенного провода на самонесущий изолированный, выполнят ремонт 10 трансформаторных подстанций с обновлением устаревшего оборудования и заменят порядка 90 опор.

По словам начальника Дигорских РЭС Батраза Дзалаева, запланированные на 2020 год ремонтные работы в распределительных сетях в Дигоре ведутся с опережением графика – на сегодняшний день годовой план мероприятий выполнен на 70%.

В частности, комплексные работы по обновлению участков линий электропередачи проведены на улицах Билаонова, Тогоева, Гибизова, Гостиева. Бригады энергетиков Дигорских РЭС приступили к монтажу СИП в других местах города.

По завершению ремонтных работ улучшится надежность и качество электроснабжения потребителей. По словам энергетиков, новые сети с использованием новейших технологий, выдержат любые погодные катаклизмы: сильный ветер, налипание снега, падение деревьев на ЛЭП и обледенение.

Напомним, вопрос консолидации на базе госхолдинга «Россети» нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, - одна из приоритетных производственных задач, которая обозначена сегодня правительством страны перед энергетиками группы и закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса РФ.

Как сообщалось ранее, компания «Россети Северный Кавказ» к началу текущего года уже приняла на свой баланс более 1 700 подобных объектов на территории всего Северного Кавказа.