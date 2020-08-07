«Россети Северный Кавказ» приступили к реконструкции самой высокогорной в Карачаево-Черкесии линии электропередачи 35 кВ «Бичесын-Поляна».

Энергообъект, протяженность которого составляет порядка 26 километров, проходит по территории Карачаевского и Малокарачаевского районов республики по высокогорному плато Бичесын и Худескому ущелью на западном крыле северных склонов Главного Кавказского хребта. Перепад высот, на которых будут проводится работы, варьируется от 1248 до 2320 метров над уровнем моря.

«Воздушная линия была введена в работу более 40 лет назад и выполнена на деревянных опорах, которые за длительный срок эксплуатации исчерпали свой ресурс», - рассказал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин, - в связи с этим было принято решение о реконструкции объекта с учетом всех территориальных и климатических особенностей местности».

В ходе реконструкции все деревянные опоры будут заменены на металлические, почти в два раза будет увеличено сечение провода. Это позволит улучшить пропускную способность линии и повысит надежность энергоснабжения двух районов республики, в которых суммарно проживают порядка 75 тысяч человек.

Кроме этого, несколько участков воздушной линии электропередачи будут вынесены из глубоких балок. Проектом также предусмотрено изменение трассы ВЛ для обходов курганных могильников, которые были выявлены при археологическом обследовании энергообъекта.

При этом сложность проведения реконструкции заключается в том, что ко многим участкам воздушной линии электропередачи отсутствуют подъездные дороги для доставки оборудования. Поэтому первым этапом сейчас прокладываются маршруты для спецавтотранспорта.

Реконструкция энергообъекта в связи с большим объемом работ, сложным расчлененным рельефом, по которой будет проложена трасса ЛЭП, и специфическими погодными условиями разделена на два пусковых комплекса. При реализации первого этапа будет построено почти 16 километров воздушной линии электропередачи, на втором этапе – около 9 километров. Полностью же реконструкцию энергообъекта планируется завершить в 2022 году.

Напомним, недавно состоялась рабочая встреча Главы КЧР Рашида Темрезова и генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова, в ходе которой стороны обсудили ключевые вопросы развития электросетевого комплекса республики, а также совместные мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения жителей Карачаево-Черкесии.