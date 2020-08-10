В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подведены итоги работы по оказанию клиентам дополнительных услуг за первое полугодие 2020 года. В указанный период поступило свыше 2760 заявок на оказание допсервисов.

Наиболее востребованной у потребителей Курской области является услуга по установке и замене приборов учета электроэнергии. За 6 месяцев этого года выполнено более 1300 заявок на замену ПУ. По прежнему высоким остается спрос на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»): исполнено более 400 таких договоров.

За 6 месяцев текущего года заключено более 300 договоров на допсервисы по проектированию и строительству объектов энергетики, выносу сетей на общую территорию, оперативно-техническому обслуживанию, ремонту испытаниям и диагностики электрооборудования.

Растет спрос на допуслугу «Организация систем наружного освещения». В рамках оказания данного сервиса специалисты Курскэнерго производят работы по проектированию, реконструкции, строительству, техническому обслуживанию и модернизации сетей наружного освещения. В 2020 году сотрудники филиала планируют провести работы по техническому обслуживанию, замене и установке свыше 7500 светоточек в муниципальных образованиях Курской области. Договоры о техническом обслуживании уличного освещения Курскэнерго заключило с администрациями таких крупных городов области, как Льгов, Обоянь, Рыльск, Щигры. До конца года финал планирует увеличить зону обслуживания наружного освещения за счет заключения муниципальных контрактов, в т.ч. в зоне присутствия сторонних ТСО.

Работы по оказанию дополнительных услуг в Курскэнерго проводятся квалифицированным персоналом в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями. В филиале имеется специализированная техника и материалы, все необходимые допуски и лицензии, позволяющие выполнять работы любой степени сложности с предоставлением гарантий на все виды оказываемых дополнительных услуг.

В период осложнившейся эпидемиологической обстановки клиентские сервисы переведены в онлайн-формат. Так, подать заявку на технологическое присоединение к сетям и оплатить услугу можно на сайте «Россети Центр» в личном кабинете клиента. Доступны единые федеральные онлайн-сервисы: Единый портал электросетевых услуг - ТП.РФ, мобильное приложение «Россети», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-220-0-220.