Сотрудник воронежского филиала «Россети Центр» Владимир Прач поднялся на вершину Эльбруса. Несмотря на сложные условия восхождения, ни ветер, ни холод, ни гипоксия не помешали ему достичь самой высокой горной вершины России и Европы и развернуть на высоте 5 642 м флаг «Россети Центр Воронежэнерго».

По словам Владимира, решение о восхождении было принято спонтанно, после того как узнал, что группа альпинистов – энтузиастов планирует его в июле, как раз в день его рождения. Восхождение оказалось серьезным испытанием, как физическим, так и моральным. Из 18 человек, составлявших группу, до вершины добрались чуть больше половины.

В общей сложности на экспедицию ушло восемь дней. Основное время заняли акклиматизационные выходы, подготовка снаряжения и перемещение из базового лагеря в штурмовой.

«Инструктор предупредил, что мы даже не представляем, что нас ожидает, и, конечно, он говорил не только о местных красотах. Гора сделала свой отсев – часть ребят не прошли акклиматизацию и не были допущены, часть – не смогли дойти уже при восхождении. Наверное, привычка к строгой самодисциплине и организованности, выработанная за 20 лет работы в энергетике, помогла мне «штурмовать» Эльбрус». Но все, и те, кто поднялся, и те, кого гора не пустила, в полной мере ощутили, что не зря столько говорят о горах, они западают в душу навсегда», - поделился своими впечатлениями Владимир Прач. Он подчеркнул, что несмотря на все трудности, которые пришлось преодолеть, в его планах – покорение новых вершин.