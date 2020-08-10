Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первую очередь обустройства Ярудейского месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Ярудейское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 2008 году, расположено в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Его промышленная эксплуатация началась в 2015 году. Основная часть извлекаемых запасов месторождения – 13 млрд куб. м газа и 20 млн т жидких углеводородов - приходится на нефтяные залежи. Лицензией на добычу владеет ООО «ЯРГЕО», дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство первого этапа расширения действующих объектов добычи Ярудейского месторождения на семи кустовых площадках после бурения новых скважин.

На кустовых площадках №№ 2, 5, 6, 8, 10, 13 и 19 запланировано строительство дополнительных добывающих и нагнетательных скважин, площадок для передвижных замерных установок, аппаратурных блоков, трансформаторного оборудования, а также прожекторных мачт и иных сооружений. В целом, в рамках реализуемого проекта будут обустроены 25 скважин.

Ближайший населенный пункт, поселок Кутопьюган Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, расположен примерно в 35 км от участка обустройства Ярудейского месторождения.

Генеральный проектировщик – ООО «Промышленный консалтинг».

Фото: ООО «ЯРГЕО»