Новое производство на Тырныаузском месторождении вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии (КБР) запустят к концу 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в министерстве промышленности, энергетики и торговли региона.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей экономики, где приоритетом является импортозамещение. К настоящему моменту 420 таких проектов уже вышли на серийное производство, 950 - завершают подготовку к запуску.

"В настоящее время одно из важных направлений деятельности правительства КБР - реализация инвестиционного проекта "Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения КБР", запасы которого составляют не менее половины от аналогичных месторождений РФ, запуск нового производства запланирован в конце 2023 года. Разработка данного месторождения имеет стратегическое значение для повышения обороноспособности РФ, развития станкоинструментальной промышленности в стране, социально-экономического развития КБР, позволит обеспечить потребность в вольфраме предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, металлургии и других отраслей и увеличить выпуск импортозамещающей продукции", - говорится в сообщении.

Ранее в Минэкономразвития региона сообщали, что реализация проекта восстановления Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд, по предварительным данным, обойдется в сумму более 27 млрд рублей. В июле министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ готов поддержать расширение экспорта продукции предприятия по производству медицинского рентгеновского оборудования из расположенного в Майском районе КБР ООО "Севкаврентген-Д".

В министерстве отметили, что в регионе одновременно ведется работа по реализации инвестпроектов по строительству завода по производству железобетонных изделий, производству медных проводов инновационным методом. Также планируют организовать добычу и переработку перлитового песка и бентонитовой глины, гипсового строительного материала, производство сельхозтехники для интенсивных садов, увеличить производственные мощности интеллектуальных приборов учета электроэнергии и др.

О проекте

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" - дочерняя компания госкорпорации "Ростех" - стала единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения. В апреле 2018 года были объявлены итоги конкурсных процедур - принято решение предоставить "Эльбрусскому горнорудному комбинату" лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд. При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих мест.

Залежи молибденита у реки Баксан вблизи села Герхожан были обнаружены в 1934 году, чуть позже там нашли и вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) был введен в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат реконструировали для добычи 10 млн т руды в год. Но с 1993 года производство начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом.

В 2016 году была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. Среднее содержание триоксида вольфрама в рудах составляет 0,473%. В результате переоценки балансовые запасы уменьшились в 2,5-2,8 раза и составляют около 210 тыс. т триоксида вольфрама различных категорий.