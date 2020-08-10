Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Липецкой и Тамбовской областей» (Липецкое РДУ) реализовали комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения ввода в промышленную эксплуатацию цифровых систем мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра и энергосистемах Воронежской и Липецкой областей.

СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программный комплекс, выводящий процесс расчета максимально допустимых перетоков (МДП) в электрической сети на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величин МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивать дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Введенные в эксплуатацию программные комплексы СМЗУ используются для расчетов МДП на четырех контролируемых сечениях: «Воронежское-2 на север», «Воронежское-2 на юг», «Донское» и «Воронежское-1».

В рамках внедрения программно-технических комплексов СМЗУ в филиалах Системного оператора ОДУ Центра, Воронежском и Липецком РДУ установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация и проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении режимом работы ОЭС Центра, Воронежской и Липецкой энергосистем.

В процессе подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию цифровых систем мониторинга запасов устойчивости специалисты ОДУ Центра, совместно с разработчиками АО «НТЦ ЕЭС» участвовали в тестировании работы серверного оборудования и программного обеспечения комплексов СМЗУ, актуализировали расчетные модели энергосистем и базы данных по параметрам устройств противоаварийной автоматики для корректного определения МДП в контролируемых сечениях.

Внедрение СМЗУ – это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с такими проектами, как ввод централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в объединенных энергосистемах и систем дистанционного управления оборудованием подстанций. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами. В частности, обеспечение максимального использования пропускной способности магистральных ЛЭП за счет применения СМЗУ дает дополнительные возможности оптимизации загрузки генерирующих мощностей.

Сейчас, помимо ОЭС Центра, цифровые системы мониторинга запасов устойчивости используются в ОЭС Сибири, ОЭС Юга, ОЭС Северо-Запада, ОЭС Урала, Кольской и Тюменской энергосистемах, в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополя. В опытной эксплуатации находятся СМЗУ в ОЭС Средней Волги и Нижегородской энергосистеме.