В АДЦ «Коммунарка» построят 4,6 млн кв. метров недвижимости. Сейчас идет активная работа по обеспечению будущего АДЦ инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой.

Площадь нежилой застройки в административно-деловом центре (АДЦ) в Коммунарке в два с половиной раза превысит площадь жилья, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«В административно-деловом центре построят 4,6 млн кв. метров недвижимости: нежилая застройка займет около 3,3 млн кв. метров, а жилая – 1,3 млн «квадратов», – сказал Владимир Жидкин.

По его словам, сейчас идет активная работа по обеспечению будущего АДЦ инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой.

«С начала реализации проекта здесь уже построено 6,5 км дорог, два дорожно-транспортных и два очистных сооружения. Все это профинансировано из бюджета Москвы по поручению мэра Сергея Собянина», – пояснил Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что число рабочих мест в АДЦ в два раза превысит количество постоянно проживающих тут москвичей: трудиться здесь будут более 76 тысяч человек, а жить – 36 тысяч. «Особое внимание уделено социальной инфраструктуре. Здесь построят шесть детских садов и три школы», – добавил Жидкин.

Напомним, административно-деловой центр строится в 7 км от МКАД между Калужским шоссе и поселком Коммунарка, к югу от поселка Газопровод и восточнее дер. Сосенки. Он станет одной из точек роста Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), которая даст импульс развитию новых территорий.

АДЦ разместится в Коммунарке на участке площадью 550 га, в состав центра войдут офисы, образовательный кампус и префектура ТиНАО.

