АО «Мособлэнерго» в текущем году проведет в городском округе Шатура работы, которые повысят качество и надежность электроснабжения потребителей. Капитальные ремонты энергосетевого оборудования пройдут в рамках соответствующей программы, реализуемой в компании.



По программе капитального ремонта в 2020 году Шатурское производственное отделение АО «Мособлэнерго» обеспечит частные дома СНТ «Ягодка» бесперебойным круглогодичным электроснабжением. Для этого планируется замена 840 м воздушной линии 10 кВ, которая обеспечивает дачников электричеством.



Также запланировано переустройство участка кабельной линии 10 кВ протяжённостью 650 м, которая питает электроэнергией Шатурскую центральную районную больницу и детский сад №28. Во время ремонта этого участка линии работники АО «Мособлэнерго» используют метод направленного бурения, так как электрокабель пересекает автомобильную дорогу. В рамках капитального ремонта в Шатуре пройдет переустройство еще одного участка кабельной линии, являющейся основной для школы-интерната для детей с ОВЗ, детского сада «Журавушки» и городской библиотеки.



В 2020 году в городском округе Шатура АО «Мособлэнерго» реализует также инвестиционную программу. По ней планируется строительство воздушной линии 10 кВ в поселке Осаново на ул. Школьная. Эта линия позволит обеспечить «кольцевую» схему энергоснабжения всего поселка.



В планах Шатурского производственного отделения АО «Мособлэнерго» на 2020 год - строительство комплектной трансформаторной подстанции в городе Рошаль на ул. Октябрьской Революции. Энергообъект впоследствии обеспечит надежным электроснабжением систему уличного освещения и 6 многоквартирных домов Рошаля.



Для нового жилого микрорайона Шатуры, в котором расположены 5 многоквартирных домов и строится школа, по инвестиционной программе АО «Мособлэнерго» в текущем году построит трансформаторную подстанцию и проложит кабельную линию 10 кВ.