Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с АО "НПФ "Микран" разработали электрооптический модулятор нового поколения для высокоскоростных волоконно-оптических систем передачи информации, который может быть использован в изделиях как военного, так и гражданского назначения. Это электрооптический модулятор на основе фосфида индия, он предназначен для высокоскоростных (400 Гбит/с) волоконно-оптических систем передачи информации. Разработка не имеет аналогов в России. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ТУСУР.

"Технические характеристики созданного нами электрооптического модулятора позволяют ему обеспечить передачу данных в полосе частот до 40 гигагерц. Но и это не предельные значения. Потенциально частота, на которой способно работать такое устройство, может превышать 100 гигагерц. Для других материалов, исходя из физических принципов их работы, на данный момент такое недостижимо", - приводит пресс-служба слова ведущего научного сотрудника лаборатории интегральной оптики и радиофотоники кафедры физической электроники ТУСУР Вадима Арыкова.

Наработки ученых ТУСУРа, возможности технологической базы центра "Нанотехнологии" и АО "НПФ "Микран", производственного партнера университета, помогли команде отработать новые технологические процессы и путем многочисленных экспериментов дать разработке жизнь.

Элетрооптические модуляторы на основе фосфида индия - новое поколение модуляторов, необходимых для высокоскоростной передачи данных, в частности, в системах связи новых поколений 5G и 6G. Они на порядок превосходят предшественников (на основе кремния и ниобата лития) как по габаритам (модуляторы на основе фосфида индия в 5-10 раз миниатюрнее ниобатолитиевых), так и по другим параметрам.

Применения модулятора

ТУСУР представит электрооптический модулятор на форуме "Армия-2020". Форум, который является одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадкой для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества, пройдет с 23 по 29 августа на базе парка "Патриот" в Московской области.

Уже сегодня разработка ТУСУРа может успешно применяться при решении задач как гражданского, так и специального назначения. Например, передавать сигнал с базовой станции на радиолокационную решетку. В ряде случаев расстояние от источника сигнала до излучателя может достигать нескольких километров. Использование медного кабеля приводит к колоссальным энергетическим потерям. При использовании оптоволокна электрооптический модулятор на основе фосфида индия, созданный разработчиками ТУСУРа, позволяет преобразовать и передать сигнал на значительное расстояние практически без потерь.

Еще одним вариантом практического приложения новых модуляторов может стать развивающийся рынок телевизоров нового поколения 8К с ультравысоким разрешением экрана. Сегодня производители используют активные оптические HDMI-кабели, что при большой длине может приводить к искажению сигнала. Решением может стать применение оптоволокна и модуляторов на основе фосфида индия.

Еще на стадии разработки ей заинтересовался ряд компаний, включая таких крупных производителей телекоммуникационного оборудования, как "Т8" и "Файбер Трейд". На данный момент опытный образец передан в АО "НПФ "Микран", получил свидетельство о государственной регистрации и готов к выводу в массовое производство.

"Не исключаю, что через несколько лет, опираясь на фундаментальные знания и опыт, полученный при разработке нашего модулятора, мы сможем разрабатывать устройства, которые значительно превосходят мировые аналоги и будут обладать высокой конкурентоспособностью на мировом рынке", - сказал Арыков.

Работа по созданию опытного образца электрооптического модулятора была профинансирована в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 г. г.".