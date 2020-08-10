Ранее девелоперу «ИНТЕКО» было выдано разрешение на строительство объектов. Об этом сообщила Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В домах второй очереди предусмотрено 892 квартиры общей площадью порядка 73 000 кв. метров и внеквартирные кладовые общей площадью более 2 200 кв. метров. На первых этажах домов расположатся коммерческие помещения общей площадью свыше 2 100 кв. метров.

Первые корпуса второй очереди West Garden застройщик планирует вывести в продажу уже в августе.

«Проект обладает всеми неотъемлемыми характеристиками современного жилья бизнес-класса, строительство осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, а важным отличием второй очереди будет наличие лотов с отделкой», – рассказали в компании.

К строительству второй очереди ЖК West Garden инвестор намерен приступить в конце 2020 года. В настоящее время ведутся обустройство бытового городка и подготовка площадки к строительно-монтажным работам.