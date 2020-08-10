АО "Дальневосточный завод "Звезда" (на его базе строится судостроительный комплекс "Звезда") повторно объявило аукцион на реконструкцию двух глубоководных набережных для ремонта дизельных и атомных подводных лодок третьего и четвертого поколений, говорится в материалах сайта госзакупок.

Стартовая (максимальная) цена контракта составляет 5 млрд 117,6 млн рублей с НДС.

Согласно условиям договора, подрядчику необходимо обновить глубоководные набережные №2 и №3 в течение 518 и 398 дней с момента подписания контракта соответственно. Оба объекта расположены в городе Большой Камень Приморского края.

Прием заявок на участие в закупке завершится 7 сентября. На эту же дату назначено подведение итогов торгов.

Как сообщалось, в апреле текущего года должен был состояться аналогичный аукцион с такой же суммой договора. Закупка не состоялась из-за отсутствия заявок.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть".