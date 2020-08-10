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10 августа 2020, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика Электротехника
«Новгородавтодор» заключил госконтракт на разработку проектной и рабочей документации на строительство стационарного уличного электроосвещения вдоль участков автомобильной дороги Савино – Селищи в деревне Городок в Новгородском районе и деревни Дубовицы в Чудовском районе. Стоимость контракта составила 1,9 млн рублей. Срок исполнения – не позднее 4 декабря 2020 г.
В 2021 году работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2024 годы».
Отметим, деревни Городок и Дубовицы территориально находятся на границе двух муниципальных районов – Новгородского и Чудовского. Уровень освещения в населенных пунктах недостаточен для безопасности движения. Кроме того, указанный участок вошел в перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог.
Напомним, в 2019 году аналогичные линии освещения построены в деревнях: Пахотная Горка, Кирилловка, Дубровка и Ситно.
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