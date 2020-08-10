На территории городского округа Омска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Авангард». Пять компаний-потенциальных резидентов подтвердили намерения инвестировать более 10 млрд рублей в создание производства металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса, промышленного комплекса по производству графитированных электродов, а также нового завода по производству бисфенола А. Резидентами на территории ОЭЗ будет создано не менее новых 800 рабочих мест. Ранее создание особой экономической зоны в Омской области обсуждалось в рамках рабочей встречи министра экономического развития России Максима Решетникова и губернатора Омской области Александра Буркова.

На территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». На данный момент получены подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов, которые намерены инвестировать более 6,6 млрд рублей в течение трех лет и создать не менее 1700 рабочих мест. На территории ОЭЗ планируется производство промышленного оборудования для ресурсодобывающей отрасли и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения.

На текущий момент в России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с заявленным объемом инвестиций 1091,4 млрд рублей, из которых уже осуществлено 445,28 млрд рублей, создано более 40 тысяч новых рабочих мест.