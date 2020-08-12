Амурский судостроительный завод в Хабаровском крае получит около 630 млрд рублей на выполнение гособоронзаказа. АСЗ будет обеспечен заказами до 2028 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках поездки в Комсомольск-на-Амуре. В цехах АСЗ он ознакомился с ходом строительства корветов и малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота, а на авиационном заводе оценил производство истребителей Су-35С и Су-57. До конца года планируется заключить долгосрочный контракт на поставку самолетов Су-35С.

По поручению президента РФ в следующем году ведомство планирует заключить контракт до 2028 года на строительство шести корветов на Амурском судостроительном заводе. Сергей Шойгу выразил надежду, что судостроители смогут выполнить контракт в срок.

В прошлом году сообщалось, что федеральные власти могут докапитализировать Амурский судостроительный завод на меньшую сумму, чем сообщалось ранее — на 10,5 млрд рублей, а не на 14,5 млрд рублей.

О докапитализации судостроительного завода губернатор сообщил в конце января. По его словам, это позволит пополнить обороты предприятия и выполнить уже взятые заказы, а также брать новые. Помимо этого, докапитализация поможет избежать глобальных сокращений.

Фото: khabkrai.ru