Группа компаний «Россети» завершила второй этап внедрения единой бренд-архитектуры в 22 регионах присутствия, включая Москву и Санкт-Петербург. «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго», «Россети Сибирь», «Россети Волга» и «Россети Кубань» (все – ПАО) полностью прошли процедуру смены юридического наименования. Ранее это сделали «Россети Тюмень», «Россети Юг» и «Россети Северный Кавказ» в 14 регионах присутствия.

В составе новых наименований сохранена, либо уточнена географическая привязка к деятельности организаций, а также в ряде случаев остались части исторических и привычных всем названий. В корпоративных и маркетинговых коммуникациях эти бренды использовались с 3 квартала 2019 г.

Для электросетевой организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области сохранено историческое имя «Ленэнерго», которое применяется с 1932 года. Это символизирует преемственность опыта и традиций старейшей энергетической компании России.

Наименование «Россети Московский регион», ранее «МОЭСК», точнее идентифицирует деятельность компании в наиболее густонаселенном – столичном регионе страны.

«Россети Сибирь», «Россети Волга» и «Россети Кубань» прежде использовали названия «МРСК Сибири», «МРСК Волги» и «Кубаньэнерго».

Решение о переходе на единую бренд-архитектуру всех дочерних и зависимых обществ презентовал на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

«В российском электросетевом комплексе никогда ранее не было единого, узнаваемо-го и понятного для широкой аудитории бренда, – отмечает заместитель Министра энергетики России Антон Инюцын. – Создание единой корпоративной идентичности Группы «Россети» позволит повысить узнаваемость компании, которая обеспечивает электроснабжение 80 регионов. Потребители же, в свою очередь, будут знать, что за предоставление им безопасного, надежного и доступного электроснабжения отвечает один из крупнейших и наиболее динамичных холдингов страны. Это весомый вклад в общую работу по повышению открытости и прозрачности отрасли. Кроме того, со-причастность единому бренду станет для каждого из сотрудников «Россетей» стимулом поддерживать высочайшее качество предоставляемых услуг».

Смена наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.