На Чукотке построят канатный аэромост

Из Анадыря в аэропорт и поселок Угольные Копи можно будет попасть по всесезонному канатному аэромосту «Транслиман». Проект реализует АО «Канатные аэромосты». Содействие проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).



Региональную столицу Чукотского автономного округа Анадырь и крупный населенный пункт поселок Угольные Копи разделяет Анадырский лиман. В зимнее время между ними по замёрзшему лиману устраивается ледовая переправа. В межсезонье переправа обеспечивается вертолетами, глиссерами и судами на воздушной подушке. Лиман – естественная преграда между столицей субъекта и региональным аэропортом. Трафик через Анадырский лиман в год составляет более 60 тысяч человек, из которых 80% – авиапассажиры.



Как отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, канатный аэромост даст возможность организации стабильного круглогодичного сообщения. Протяженность аэромоста составит 7600 метров. По предварительным расчетам, средняя скорость выполнения рейсов составит 5 метров в секунду (25 минут). В час можно будет провозить до 280 человек или до 20 тонн грузов. Появление канатного аэромоста позволит населению активнее перемещаться между берегами лимана и получить комфортный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

«Впервые в России будет использована усовершенствованная технология транспортировки пассажиров и грузов по подвесной канатной дороге с двумя несущими канатами, пассажирские кабины которой приводятся в движение дизельным двигателем. Технология полностью автономна и адаптирована к российским условиям, в том числе к размещению в Арктике, что создает целый ряд дополнительных преимуществ для ее масштабирования в других регионах России», – сообщил инициатор проекта Александр Филиппов.

«Мы готовы оказать поддержку инициатору проекту. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в офисе нашего Агентства. Проект структурирован в форме концессии, получена принципиальная поддержка со стороны органов государственной власти и финансовых институтов. Инициатор – АО «Канатные аэромосты» – заинтересовано в привлечении инвестиций в акционерный капитал и находится в поиске партнеров для совместной реализации проекта. Поэтому сегодня на площадке нашего Агентства была организована презентация проекта, на которой присутствовали представители региональных властей и потенциальные инвесторы», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Планируется, что проектно-изыскательские работы для строительства канатного аэромоста и проектирование начнутся в третьем квартале 2021 года. Введение объекта в эксплуатацию с учетом труднодоступности территории, особых климатических условий и ярко выраженной сезонности работ запланировано зимой 2023-2024 годов.

По предварительной оценке, стоимость инвестиций в проект может составить порядка 2,7 млрд рублей. Как отметил директор АПИ по транспортной и логистической инфраструктуре Роман Семенцов, поддержку проекту может оказать преференциальный режим ТОР. «Режим ТОР дает налоговые льготы и административные преференции. Мы поможем компании подготовить пакет документов для подачи заявления в Корпорацию развития Дальнего Востока на получение статуса резидента», - пояснил он.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Фото: eastrussia.ru