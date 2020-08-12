Учёный из Политехнического университета Вирджинии – публичного исследовательского университета в г. Блэксбург, штат Виргиния, США (Virginia Tech) предложил разработать автономный робот, не требующий электропитания извне (SPAR - self-powered autonomous robot), который может предотвратить дефекты линии электропередачи путём контроля вибрации.

Доцент кафедры машиностроения Политехнического университета Вирджинии Оумар Бэрри (Oumar Barry) напоминает, что энергосистеме США уже более 50 лет, и её протяжённость составляет более 150 000 миль (241 401,6 км), причём большая часть трассы проходит в довольно удалённых районах. Воздушные линии электропередачи подвержены воздействию различных неблагоприятных факторов окружающей среды и механическим вибрациям, вызванным ветром, которые приводят к сокращению их срока службы. Однако до того как может быть создан такой робот, необходимо понять, что представляют собой определённые воздействующие силы. В частности, требуется понимание нелинейных динамических взаимодействий между ветровыми усилиями, вибрирующими кабелями и мобильным роботом. Это даст возможность команде учёных создать инструменты для строительства автономного робота со встроенным источником питания (SPAR). Обычно линии электропередачи оснащены пассивными амортизаторами вибраций, которые часто бывают неэффективными из-за узкой полосы частот, и они также являются одним из источников усталостного повреждения кабелей, приводящего в результате к их разрушению и выходу из строя.

Как отмечает г-н Бэрри, осмотр линий обычно проводится пешим персоналом или с помощью вертолётов. Оба эти метода являются дорогостоящими и опасными для персонала по техобслуживанию и ремонту.

Уже появляются современные роботы-контролёры, но они громоздкие, тяжёлые, рассчитаны на короткое время работы, неэффективны в энергетическом отношении и дорогостоящие.

Учёные из Политехнического университета Вирджинии считают, что исследования, необходимые для создания робота SPAR, находятся в зависимости от достижений в области аккумулирования энергии, взаимодействия рабочей среды с конструкциями и контроля вибраций.

Проект, над которым работают учёные из Политехнического университета Вирджинии, будет фокусироваться на следующих четырёх задачах:

Изготовление мультифизической модели для изучения взаимодействий между ветром, кабелем и роботом.

Создание самонастраивающегося электромагнитного сборщика энергии для питания робота.

Разработка модели контроля вибраций, индуцируемых ветром, для оптимизации подавления вибраций.

Создание испытательной системы для оценки эксплуатационных характеристик робота SPAR.

Этот проект получил грант для рассчитанного на пять лет финансирования исследований в сумме 500 000 долларов США от Национального научного фонда National Science Foundation Faculty Early Career Development (CAREER).