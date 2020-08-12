В Краснодаре начали модернизировать электросети в трех районах

Реконструкцию и строительство сетевого комплекса ведут по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева для обеспечения надежности подачи электроэнергии в дома местных жителей во время пиковых нагрузок на сети.

По данным краевого министерства ТЭК и ЖКХ, в середине июля губернатор Вениамин Кондратьев дал месяц для того, чтобы энергетические компании разработали алгоритм действий. Особенно этот вопрос актуален в Краснодаре, когда увеличивается нагрузка на электросети. Губернатор подчеркнул, что энергокомпании должны реализовывать свои проекты в рамках инвестпрограмм.

В сентябре АО «НЭСК-электросети» в Юбилейном микрорайоне планируют завершить строительство двух новых кабельных линий от подстанции 110 кВ «Юго-Западная» с пропускной способностью до 9,6 мВт. В октябре проведут реконструкцию трех существующих кабельных линий.

В Фестивальном микрорайоне построят две новые головные кабельные линии от подстанции 110 кВ «Тургеневская» до реконструируемой трансформаторной подстанции ТП-366 с увеличением мощности. К декабрю работы завершат. Также планируют к концу года заменить две кабельные линии с большей пропускной способностью. Эти меры снимут нагрузку с линий в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах.

В северо-восточной части Краснодара, где расположен в том числе Музыкальный микрорайон, планируют построить распределительный электросетевой комплекс. Он будет состоять из четырех блочных подстанций и кабельных линий, что позволит передать потребителям 21,5 МВт мощности от строящейся ПАО «Кубаньэнерго» подстанции 110 кВ «Ангарская». Одна из них находится в районе улиц Палладия Миронова и Тепличной. Она введена в эксплуатацию и включена в распределительную сеть 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Калинино».

Все эти меры создадут надежную схему электроснабжения с запасом резервной мощности. В период аварийных отключений потребителей смогут подключать по резервным схемам. Дополнительно куплены три резервных источника общей мощностью 2,3 МВт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за неделю с 13 по 20 июля в Краснодаре произошло 27 отключений. Пик отключений пришелся на 14 июля. В «НЭСК-электросети» объяснили причину частых отключений света в Краснодаре тем, что оборудование организации рассчитано на работу при максимальной температуре +35 °С. В Краснодаре 6 июля произошло массовое отключение электроэнергии в нескольких микрорайонах, без света остались больше 40 тыс. человек.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края